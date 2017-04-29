Страны ЕС одобрили директивы на переговоры с Лондоном о Brexit – Д.Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Представители 27 стран-членов Европейского союза сегодня в ходе саммита в Брюсселе одобрили директивы на ведение переговоров с Лондоном о выходе Великобритании из ЕС. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.
“Директивы одобрены 27 лидерами ЕС единодушно, и справедливый политический мандат для переговоров по Brexit готов”, — написал Д.Туск.
Как сообщал УНН, в проекте директив Евросоюза на переговоры по Brexit требования Брюсселя к Лондону усилились. В частности, речь идет о защите прав граждан стран ЕС в Великобритании и о погашении долгов этой страны перед бюджетом Евросоюза.