Країни ЄС погодили надзвичайний план зниження споживання газу - ЗМІ

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Метою документа є знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з рф.

Як стверджують дипломати, запропонований Єврокомісією план передбачає скорочення споживання газу серед всіх держав-членів на 15% у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Окрім того, обговорюють можливість ініціювання сигналу тривоги Євросоюзу у разі серйозних перебоїв у постачанні.

У порівнянні з першим проєктом Єврокомісії, кількість можливих винятків із плану збільшились, а також побільшало бар'єрів для запровадження обов’язкових цілей заощаджень, зазначають ЗМІ. Пропозицію Єврокомісії має розглянути та затвердити Рада ЄС.

Раніше

20 липня Єврокомісія представила план скорочення попиту на газ.