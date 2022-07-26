Країни ЄС погодили надзвичайний план зниження споживання газу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Країни ЄС узгодили план зниження споживання газу, зважаючи на заяву росії про подальше скорочення поставок блакитного палива через "Північний потік-1". Його мають офіційно затвердити на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі, пише УНН з посиланням на tagesshau.
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Метою документа є знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з рф.
Як стверджують дипломати, запропонований Єврокомісією план передбачає скорочення споживання газу серед всіх держав-членів на 15% у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Окрім того, обговорюють можливість ініціювання сигналу тривоги Євросоюзу у разі серйозних перебоїв у постачанні.
У порівнянні з першим проєктом Єврокомісії, кількість можливих винятків із плану збільшились, а також побільшало бар'єрів для запровадження обов’язкових цілей заощаджень, зазначають ЗМІ. Пропозицію Єврокомісії має розглянути та затвердити Рада ЄС.
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20 липня Єврокомісія представила план скорочення попиту на газ.