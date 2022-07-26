Страны ЕС согласовали чрезвычайный план по снижению потребления газа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа, учитывая заявление россии о дальнейшем сокращении поставок голубого топлива через "Северный поток-1". Его должны официально утвердить на специальной встрече министров энергетики в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на tagesshau.
Детали
Целью документа является снизить риски, которые могут возникнуть вследствие полного прекращения поставок газа из рф.
Как утверждают дипломаты, предложенный Еврокомиссией план предусматривает сокращение потребления газа среди всех государств-членов на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года. Кроме того, обсуждают возможность инициирования сигнала тревоги Евросоюза в случае серьезных перебоев в поставках.
По сравнению с первым проектом Еврокомиссии, количество возможных исключений из плана увеличилось, а также стало больше барьеров для внедрения обязательных целей сбережения, отмечают СМИ. Предложение Еврокомиссии должен рассмотреть и утвердить Совет ЕС.
Ранее
20 июля Еврокомиссия представила план сокращения спроса на газ.