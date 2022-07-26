Страны ЕС согласовали чрезвычайный план по снижению потребления газа - СМИ

Детали

Целью документа является снизить риски, которые могут возникнуть вследствие полного прекращения поставок газа из рф.

Как утверждают дипломаты, предложенный Еврокомиссией план предусматривает сокращение потребления газа среди всех государств-членов на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года. Кроме того, обсуждают возможность инициирования сигнала тревоги Евросоюза в случае серьезных перебоев в поставках.

По сравнению с первым проектом Еврокомиссии, количество возможных исключений из плана увеличилось, а также стало больше барьеров для внедрения обязательных целей сбережения, отмечают СМИ. Предложение Еврокомиссии должен рассмотреть и утвердить Совет ЕС.

Ранее

20 июля Еврокомиссия представила план сокращения спроса на газ.