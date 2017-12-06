Країни ЄС підвищують витрати на оборону

Як наголошується, наразі шість з 29 держав-членів Альянсу - Сполучені Штати, Велика Британія, Греція, Естонія, Румунія та Польща - виділяють на потреби оборони не менше 2% ВВП. Низка держав близька до досягнення цієї мети.

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Автори матеріалу нагадали, що зазначена мета була поставлена ​​в 2014 році на саміті НАТО в Уельсі. У травні минулого року члени НАТО домовилися просуватися до 2-процентного мінімального рівня більш швидкими темпами. Взяти на себе більшу частку витрат на підтримання миру в Європі і Північній Атлантиці закликав союзників президент США Дональд Трамп.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, який у першій декаді грудня здійснює поїздку по європейських країнах, як зазначається, проведе переговори з союзниками у НАТО. Він дав високу оцінку прогресу, досягнутому у виконанні поставленої мети Албанією, Хорватією, Францією, Угорщиною та Румунією.

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Повідомляється, що на власну оборону і захист союзників США витрачають 683 млрд доларів, або майже 3,6% від ВВП. Ця цифра в два з половиною рази перевищує витрати всіх інших членів НАТО (середні витрати становлять менше 1,5 відсотка).

"22 відсотка консолідованого бюджету НАТО фінансується США, 15 - Німеччиною, 11 - Францією, 10 - Великою Британією і 8 відсотків - Італією. Більше інших союзників в розрахунку на душу населення виділяють на оборону США - 1887 доларів, на другому місці Норвегія - 1421 долар" , - йдеться в матеріалі.

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Крім того, в Уельсі члени НАТО зобов'язалися виділяти 20% оборонних бюджетів на закупівлю нового озброєння і техніки. Це зобов'язання вже виконується 13 країнами, інші наближаються до цього показника, відзначили в ShareAmerica.

Деякі з цих держав після Другої світової війни пережили десятиліття панування Радянського Союзу. Країни Балтії - Литва, Латвія і Естонія - входили до складу СРСР, інші, в тому числі Польща, Румунія, Албанія і Угорщина, були учасниками Організації Варшавського договору.