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Страны ЕС повышают расходы на оборону

Страны ЕС повышают расходы на оборону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Перед лицом новых и старых угроз, порожденных российской агрессией, международным терроризмом и кибератаками, страны-члены НАТО активно готовятся к их преодолению и укрепляют свою обороноспособность. Начиная с 2014 года, после многолетнего снижения, вновь растут расходы на оборону, говорится в материале созданной государственным департаментом США платформы ShareAmerica, передает УНН.

Как отмечается, в настоящее время шесть из 29 государств-членов Альянса – Соединенные Штаты, Великобритания, Греция, Эстония, Румыния и Польша – выделяют на нужды обороны не менее 2% ВВП. Ряд государств близок к достижению этой цели.

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Авторы материала напомнили, что указанная цель была поставлена в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. В мае прошлого года члены НАТО договорились продвигаться к 2-процентному минимальному уровню более быстрыми темпами. Взять на себя большую долю расходов на поддержание мира в Европе и Северной Атлантике призвал союзников президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в первой декаде декабря совершающий поездку по европейским странам, как отмечается, проведет переговоры с союзниками по НАТО. Он дал высокую оценку прогрессу, достигнутому в выполнении поставленной цели Албанией, Хорватией, Францией, Венгрией и Румынией.

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Сообщается, что на собственную оборону и защиту союзников США тратят 683 млрд долларов, или почти 3,6% от ВВП. Эта цифра в два с половиной раза превышает расходы всех остальных членов НАТО (средние расходы составляют менее 1,5 процента).

"22 процента консолидированного бюджета НАТО финансируется США, 15 – Германией, 11 – Францией, 10 – Великобританией и 8 процентов – Италией. Больше других союзников в расчете на душу населения выделяют на оборону США – 1887 долларов, на втором месте Норвегия – 1421 доллар", - говорится в материале.

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Кроме того, в Уэльсе члены НАТО обязались выделять 20% оборонных бюджетов на закупку нового вооружения и техники. Это обязательство уже выполняется 13 странами, другие приближаются к этому показателю, отметили в ShareAmerica.

Некоторые из этих государств после Второй мировой войны пережили десятилетия господства Советского Союза. Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – входили в состав СССР, другие, в том числе Польша, Румыния, Албания и Венгрия, были участниками Организации Варшавского договора.

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