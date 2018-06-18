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Країни ЄС не досягають мети зі скорочення викидів вуглецю - звіт

Країни ЄС не досягають мети зі скорочення викидів вуглецю - звіт

Київ • УНН

 • 20795 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Більшість європейських країн не можуть виконати взяті на себе зобов'язання зі скорочення викидів вуглецю в рамках Паризької угоди. Про це йдеться в новому дослідженні міжнародної групи екологів Climate Action Network Europe, яка займається питаннями клімату, передає УНН з посиланням на EURACTIV.

Дії країн-членів ЄС "у жодному з випадків не перебувають досить близько", щоб обмежити зростання температури в світі до "нижче 2° C" і наблизитися до 1,5° C, що є головною метою Паризької угоди, згідно з новим дослідженням, в якому склали профільний рейтинг "хороших", "поганих" і "дуже поганих" країн.

Серед "хороших" опинилися Швеція, Португалія, Франція, Нідерланди і Люксембург, які зайняли найвище місце через свою амбітну політику в області клімату, взявши на себе провідну роль в обговоренні майбутніх цілей ЄС.

"Погані" включають Бельгію, Данію, Німеччину та Велику Британію, які більше не вважаються такими, що перебувають в авангарді боротьби зі зміною клімату і "прагнуть до досить низького рівня, незважаючи на їхнэ відносне багатство", згідно з інформацією CAN Europe.

До "дуже поганих" віднесли більшість країн Центральної та Східної Європи, які в цілому вважаються відстаючими, незважаючи на їх слабку економіку та нижчі цілі.

CAN Europe заявила, що жодна з країн ЄС недостатньо добре працює як в планах, так і в реалізації щодо скорочення викидів вуглецю, що означає, що верхня позиція залишається незайнятою.

"Хоча всі країни ЄС підписали Паризьку угоду, більшість з них провалюють роботу для досягнення своїх цілей", - сказав директор CAN Europe Вендель Тріо.

Нагадаємо, Україна виконала екологічні зобов'язання в рамках Східного партнерства майже на 70%.

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