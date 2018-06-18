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Страны ЕС не достигают цели по сокращению выбросов углерода - отчет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Большинство европейских стран не могут выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов углерода в рамках Парижского соглашения. Об этом говорится в новом исследовании международной группы экологов Climate Action Network Europe, которая занимается вопросами климата, передает УНН со ссылкой на EURACTIV.

Действия стран-членов ЕС "ни в одном из случаев не достаточно близко", чтобы ограничить рост температуры в мире до "ниже 2° C" и приблизиться к 1,5° C, что является главной целью Парижского соглашения, согласно новому исследованию, в котором составили профильный рейтинг "хороших", "плохих" и "очень плохих" стран.

Среди "хороших" оказались Швеция, Португалия, Франция, Нидерланды и Люксембург, которые заняли самое высокое место из-за своей амбициозной политики в области климата, взяв на себя ведущую роль в обсуждении будущих целей ЕС.

"Плохие" включают Бельгию, Данию, Германию и Великобританию, которые больше не считаются такими, которые находятся в авангарде борьбы с изменением климата и "стремятся к довольно низкому уровню, несмотря на их относительное богатство", согласно информации CAN Europe.

К "очень плохим" отнесли ​​большинство стран Центральной и Восточной Европы, которые в целом считаются отстающими, несмотря на их слабую экономику и более низкие цели.

CAN Europe заявила, что ни одна из стран ЕС недостаточно хорошо работает как в планах, так и в реализации сокращения выбросов углерода, что означает, что верхняя позиция остается незанятой.

"Хотя все страны ЕС подписали Парижское соглашение, большинство из них проваливают работу для достижения своих целей", - сказал директор CAN Europe Вендель Трио.

Напомним, Украина выполнила экологические обязательства в рамках Восточного партнерства почти на 70%.

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