Країни "Великої двадцятки" розглянуть продовження мораторію на виплату боргу найбідніших країн

“Ми розглянемо можливе продовження ініціативи щодо призупинення обслуговування боргу в другій половині 2020 року з урахуванням розвитку ситуації з пандемією коронавірусу і висновків, зроблених у звіті Міжнародного валютного фонду і Світового банку про потребу в ліквідних коштах країн, що підпадають під дію (ініціативи), який буде опублікований перед нашою зустріччю у жовтні 2020 року”, — говориться в документі. Відзначається, що запити на участь у програмі заморозки боргових зобов’язань подали 42 держави, всього в нинішньому році буде відкладена виплата заборгованостей в розмірі 5,3 млрд доларів.

Група двадцяти найбільш розвинених країн планети прийняла в середині квітня рішення призупинити до кінця 2020 року виплати по заборгованості найбідніших країн, які зіткнулися з серйозними фінансовими труднощами в результаті викликаного пандемією відтоку капіталів і падіння податкових надходжень. Ця ініціатива була підтримана 22 країнами Паризького клубу кредиторів, а також цілим рядом великих країн, зокрема Китаєм, Індією, ПАР, Саудівською Аравією. Відповідно до положення на кінець червня 18 слаборозвинених країн отримали можливість скористатися розстрочкою, сума заощаджених таким чином коштів склала 1,3 млрд доларів.

Додамо також, як передає Reuters, що глава Світового банку (СБ) Девід Мелпасс закликав країни G20 продовжити призупинення обслуговування боргів бідними країнами, введене раніше через пандемію, до кінця 2021 року. Він також закликав почати переговори про скорочення боргу деяких країн.

Як зазначив Мелпасс, деякі великі офіційні кредитори не в повній мірі беруть участь в ініціативі щодо припинення обслуговування боргу. Він вважає, що приватні кредитори також повинні припинити брати платежі з найбідніших країн.