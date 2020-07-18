Страны "Большой двадцатки" рассмотрят продолжение моратория на выплату долга беднейших стран
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Группа двадцати (G20) во второй половине текущего года рассмотрит возможность продления моратория на обслуживание долга беднейших стран мира. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками государств “Большой двадцатки”, информирует УНН.
“Мы рассмотрим возможное продление инициативы по приостановлению обслуживания долга во второй половине 2020 года с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса и выводов, сделанных в отчете Международного валютного фонда и Всемирного банка о потребности в ликвидных средствах стран, подпадающих под действие (инициативы), который будет опубликован перед нашей встречей в октябре 2020 года”, — говорится в документе. Отмечается, что запросы на участие в программе заморозки долговых обязательств подали 42 государства, всего в нынешнем году будет отложена выплата задолженностей в размере 5,3 млрд долларов.
Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных стран, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией. По положению на конец июня 18 слаборазвитых стран получили возможность воспользоваться рассрочкой, сумма сэкономленных таким образом средств составила 1,3 млрд долларов.
Добавим также, как передает Reuters, что глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпасс призвал страны G20 продлить приостановку обслуживания долгов бедными странами, введенную ранее из-за пандемии, до конца 2021 года. Он также призвал начать переговоры о сокращении долга некоторых стран.
Как отметил Мэлпасс, некоторые крупные официальные кредиторы не в полной мере участвуют в инициативе по приостановке обслуживания долга. Он считает, что частные кредиторы также должны прекратить взымать платежи с беднейших стран.