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Країни Транстихоокеанського партнерства підписали угоду без участі США

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Після виходу Сполучених Штатів Америки з угоди про Транстихоокеанське партнерство 11 країн-учасниць партнерства підписали нову версію договору під назвою CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership), що означає Угода про всеосяжне та поглиблене транстихоокеанське партнерство. Церемонія підписання відбулася 8 березня в Чилі, передає УНН з посиланням на інформагенцію dpa.

Свої підписи під документом поставили представники Австралії, Брунею, В’єтнаму, Канади, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Перу, Сінгапуру, Чилі та Японії. На ці країни припадає близько 13,5 відсотка світової економіки або 10 трильйонів доларів у перерахунку. Внутрішній ринок налічує близько 480 мільйонів людей.

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За словами міністра закордонних справ Чилі Еральдо Муньйоса, ця угода -“важливий жест проти протекціоністського тиску”. 

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Як повідомляв УНН, угода про транстихоокеанське партнерство після семи років переговорів була укладена в лютому 2016 року в Новій Зеландії і передбачала створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі з населенням близько 800 мільйонів людей. Президент США Дональд Трамп у січні 2017 року підписав указ про вихід Сполучених Штатів Америки з ТТП. Це було однією з його передвиборних обіцянок. Після виходу США з Угоди про транстихоокеанське партнерство інші 11 країн-учасниць продовжили переговори.

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