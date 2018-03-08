Страны Транстихоокеанского партнерства подписали соглашение без участия США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. После выхода Соединенных Штатов Америки из соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве 11 стран-участниц подписали новую версию договора под названием CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership), что означает Соглашение о всеобъемлющем и углубленном Транстихоокеанском партнерстве. Церемония подписания состоялась 8 марта в Чили, передает УНН со ссылкой на информагентство dpa.
Свои подписи под документом поставили представители Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Чили и Японии. На эти страны приходится около 13,5 процента мировой экономики или 10 трлн долларов в пересчете. Внутренний рынок насчитывает около 480 млн человек.
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По словам министра иностранных дел Чили Эральдо Муньос, это соглашение — “важный жест против протекционистского давления”.
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Как ранее сообщал УНН, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии и предусматривало создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с населением около 800 млн человек. Президент США Дональд Трамп в январе 2017 подписал указ о выходе Соединенных Штатов Америки с ТТП. Это было одним из его предвыборных обещаний. После выхода США из Договора о Транстихоокеанском партнерстве остальные 11 стран-участниц продолжили переговоры.