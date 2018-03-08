Страны Транстихоокеанского партнерства подписали соглашение без участия США

КИЕВ. 9 марта. УНН. После выхода Соединенных Штатов Америки из соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве 11 стран-участниц подписали новую версию договора под названием CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership), что означает Соглашение о всеобъемлющем и углубленном Транстихоокеанском партнерстве. Церемония подписания состоялась 8 марта в Чили, передает УНН со ссылкой на информагентство dpa.