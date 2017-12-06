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Країни НАТО висловили протест через спроби Угорщини блокувати діалог з Україною

Київ • УНН

 • 10868 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. 11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з рішенням Угорщини, яка через освітній закон блокує євроатлантичні ініціативи України. Про це повідомило угорське видання Magyar Nemzet, передає УНН.

Як повідомляє видання, згідно з неофіційною інформацією, 11 держав-членів, включаючи Німеччину, висловили свою незгоду з діями Угорщини в офіційному листі.

В своєму листі держави дали зрозуміти, що цей конфлікт не повинен виноситись в НАТО, і виявилось, що вони не зовсім розуміють цю проблему, принаймні, вони не вважають це настільки складною, щоб через неї ставити під загрозу стратегічні інтереси союзу, зазначає видання.

Також в листі країн-членів НАТО підкреслили, що будь-які ускладнення відносин України-НАТО є важливим для російської сторони, оскільки для будь-які розбіжності в альянсі є успіхом для РФ.

Нагадаємо, Угорщина не може підтримати євроатлантичні зусилля України без скасування закону про освіту.

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