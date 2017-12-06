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Страны НАТО выразили протест из-за попыток Венгрии блокировать диалог с Украиной

Страны НАТО выразили протест из-за попыток Венгрии блокировать диалог с Украиной

Киев  •  УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. 11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с решением Венгрии, через образовательный закон блокирует евроатлантические инициативы Украины. Об этом сообщил венгерское издание Magyar Nemzet, передает УНН.

Как сообщает издание, согласно неофициальной информации, 11 государств-членов, включая Германию, выразили свое несогласие с действиями Венгрии в официальном письме.

В своем письме государства дали понять, что этот конфликт не должен выноситься в НАТО, и оказалось, что они не совсем понимают эту проблему, по крайней мере, они не считают это настолько сложной, чтобы через нее ставить под угрозу стратегические интересы союза.

Также в письме стран НАТО подчеркнули, что любые осложнения отношений Украина-НАТО является важным для российской стороны, поскольку для любого разногласия в альянсе является успехом для РФ.

Напомним, Венгрия не может поддержать евроатлантические усилия Украины без отмены закона об образовании.

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