Как сообщает издание, согласно неофициальной информации, 11 государств-членов, включая Германию, выразили свое несогласие с действиями Венгрии в официальном письме.

В своем письме государства дали понять, что этот конфликт не должен выноситься в НАТО, и оказалось, что они не совсем понимают эту проблему, по крайней мере, они не считают это настолько сложной, чтобы через нее ставить под угрозу стратегические интересы союза.

Также в письме стран НАТО подчеркнули, что любые осложнения отношений Украина-НАТО является важным для российской стороны, поскольку для любого разногласия в альянсе является успехом для РФ.

Напомним, Венгрия не может поддержать евроатлантические усилия Украины без отмены закона об образовании.