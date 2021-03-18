Країни G7 випустили заяву через ескалацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глави МЗС Групи семи (G7) засуджують факти ескалації конфлікту на сході України і наголошують на необхідності дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, поширеній в четвер МЗС Сполученого Королівства, пише УНН.
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“Ми засуджуємо недавні випадки ескалації військових дій на лінії зіткнення, — йдеться в заяві — Ми знову підтверджуємо важливість дотримання режиму припинення вогню, який є основою для досягнення будь-якого прогресу в напрямку мирного вирішення конфлікту”.
У заяві також міститься заклик до Росії “гарантувати те, що недавно вжиті Україною дії, націлені на покращення життя людей по обидві сторони лінії зіткнення, будуть зустрінуті відповідними кроками”.
“Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити його не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення Міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму”, — підкреслюється в заяві.
“G7 зберігає прихильність курсу на введення санкцій і продовжить підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим — це Україна”, — сказано в спільній заяві.
Контекст
Тільки за минулу добу, 17 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.