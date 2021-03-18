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Страны G7 выпустили заявление из-за эскалации на Донбассе

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства, пишет УНН.

Детали

“Мы осуждаем недавние случаи эскалации военных действий на линии соприкосновения, — говорится в заявлении — Мы вновь подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня, который является основой для достижения какого-либо прогресса в направлении мирного разрешения конфликта”.

В заявлении также содержится призыв к России “гарантировать то, что недавно предпринятые Украиной действия, нацеленные на улучшение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения, будут встречены ответными шагами”.

“Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму”, — подчеркивается в заявлении.

“G7 сохраняет приверженность курсу на введение санкций и продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Крым — это Украина”, — сказано в совместном заявлении.

Контекст

Только за прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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