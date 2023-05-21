Країни G7 прагнуть якнайшвидше принести в Україну "справедливий і міцний мир" - прем'єр Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Країни "Групи семи" прагнуть якнайшвидше принести в Україну "справедливий і міцний мир". Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда за підсумками переговорів між лідерами G7 і президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі, пише УНН з посиланням на CNN.
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Кішіда зазначив, що саміт G7 проходив у розпал "виклику принципам, які попередники розробили та захищали роками", включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності. Він підкреслив, що запрошення Зеленського на саміт продемонструвало "непохитну солідарність" між G7 та Україною.
Прем’єр-міністр Японії також наголосив на численних кризах, з якими стикається світова спільнота, включаючи зміну клімату та пандемію, а також наслідки війни в Україні.
"Якщо ми не продемонструємо бажання прислухатися до голосів країн і людей і співпрацювати з широкого кола нагальних питань, наші вимоги підтримувати вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, можуть стати марними", — сказав Кішіда.
Кішіда також підкреслив план дій, схвалений лідерами "Групи семи", спрямований на глобальне ядерне роззброєння.
"Документ, відомий як Хіросімське бачення ядерного роззброєння, має історичне значення", - сказав Кішіда.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Сторони обговорили подальші кроки щодо підтримки України з боку уряду Японії, в тому числі що стосується посилення матеріально-технічних спроможностей сил оборони України.