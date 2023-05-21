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Страны G7 стремятся как можно быстрее принести в Украину "справедливый и прочный мир" - премьер Японии

Страны G7 стремятся как можно быстрее принести в Украину "справедливый и прочный мир" - премьер Японии

Киев • УНН

 • 557065 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Страны "Группы семи" стремятся как можно быстрее принести в Украину "справедливый и прочный мир". Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида по итогам переговоров между лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Кишида отметил, что саммит G7 проходил в разгар "вызова принципам, которые предшественники разработали и защищали годами", включая уважение к суверенитету и территориальной целостности. Он подчеркнул, что приглашение Зеленского на саммит продемонстрировало "непоколебимую солидарность" между G7 и Украиной.

Премьер-министр Японии также отметил многочисленные кризисы, с которыми сталкивается мировое сообщество, включая изменение климата и пандемию, а также последствия войны в Украине.

"Если мы не продемонстрируем желание прислушиваться к голосам стран и людей и сотрудничать по широкому кругу насущных вопросов, наши требования поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве права, могут стать напрасными", — сказал Кишида. 

Кишида также подчеркнул план действий, одобренный лидерами "Группы семи", направленный на глобальное ядерное разоружение.

"Документ, известный как Хиросимское видение ядерного разоружения, имеет историческое значение", - сказал Кишида.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Стороны обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны правительства Японии, в том числе касающиеся усиления материально-технических возможностей сил обороны Украины.

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