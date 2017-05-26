Країни G7 досягли компромісу в питанні мігрантів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Італійські дипломатичні джерела в п’ятницю, повідомили, що країни “Великої сімки” зуміли “досягти хороший компроміс” в питанні мігрантів, про що буде сказано на підсумковому комюніке саміту G7, передає УНН з посиланням на ANSA.
За словами джерела, представники G7 надали проблемі великої серйозності, в тому числі довгострокове за участю країн походження та спільна відповідальність.
У ЗМІ зазначили, що обговорення цього питання лідерами G7 “буде відбуватися завтра”, і ця робота буде висвітлюватися у двох спеціальних пунктах заключного документа.
Підкресливши при цьому, що у цьому питанні “немає проблем” з американцями.
Нагадаємо, лідери “Великої сімки” зібралися в Італії на саміт.