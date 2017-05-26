Страны G7 достигли компромисса в вопросе мигрантов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Итальянские дипломатические источники в пятницу, сообщили, что страны "Большой семерки" сумели "достичь хороший компромисс" в вопросе мигрантов, о чем будет сказано в итоговом коммюнике саммита G7, передает УНН со ссылкой на ANSA.
По словам источника, представители G7 предоставили проблеме большой серьезности, в том числе долгосрочное с участием стран происхождения и общая ответственность.
В СМИ отметили, что обсуждение этого вопроса лидерами G7 "будет происходить завтра", и эта работа будет освещаться в двух специальных пунктах заключительного документа.
Подчеркнув при этом, что в этом вопросе "нет проблем" с американцами.
Напомним, лидеры "Большой семерки" собрались в Италии на саммит.