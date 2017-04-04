Країна, яку роздирає війна, тоне у власних відходах - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через недолугу державну політику українцям доводитися воювати за свою країну не лише з окупантами, а й з внутрішнім ворогом – сміттям. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Зазначається, що в країні з найбільш родючою землею на континенті 95% твердих побутових відходів викидаються на сміттєзвалища.
Україна переробляє лише 4% відходів в той час, як в ЄС цей показник становить близько 39%.
Відходи в Україні накопичуються на легальних та нелегальних сміттєзвалищах, яких нараховано понад 3600.
“Якщо підсумувати їх загальну площу, то територія буде приблизна така ж, як площа тимчасово окупованого Криму, Донецької і Луганської областей. Тобто, окрім боротьби із сепаратистами, українці програють боротьбу із сміттям”, - зазначає видання.
У той же час українська влада жодним чином не бореться із купами сміття. Так, не сортуючи сміття та не створюючи сміттєпереробних заводів, Україна щодня опиняється на межі нової екологічної катастрофи.
Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають законопроект, який передбачає запровадження в Україні німецької системи збору тари та повернення коштів за кожну пляшку.