Страна, которую раздирает война, тонет в собственных отходах - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за слабой государственной политики украинцам приходиться воевать за свою страну не только с оккупантами, но и с внутренним врагом - мусором. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Отмечается, что в стране с наиболее плодородной землей на континенте 95% твердых бытовых отходов выбрасываются на свалки.
Украина перерабатывает лишь 4% отходов в то время, как в ЕС этот показатель составляет около 39%.
Отходы в Украине накапливаются на легальных и нелегальных свалках, которых насчитывается более 3600.
"Если суммировать их общую площадь, то территория будет приблизительно такая же, как площадь временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей. То есть, кроме борьбы с сепаратистами, украинцы проигрывают борьбу с мусором", - отмечает издание.
В то же время украинская власть никак не борется с кучами мусора. Так, не сортируя мусор и не создавая мусороперерабатывающих заводов, Украина ежедневно оказывается на грани новой экологической катастрофы.
Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроект, который предусматривает введение в Украине немецкой системы сбора тары и возврат средств за каждую бутылку.