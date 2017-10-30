Кравцов допоміг БК Ескішехір здобути третю перемогу в чемпіонаті Туреччини

Наш "бігмен" за 18 хвилин у матчі проти "Газіантепу" набрав 9 очок (2/3 двоочкових6 5/7 штрафних), зробив 5 підбирань та записав до пасиву 1 фол. Рейтинг ефективності українця склав 13 балів.

Зустріч завершилася лише в двох овертаймах - 119:118 на користь клубу капітана збірної України.

Відзначимо, що з 3 перемогами і 1 поразкою "Ескішехір" займає 3-й рядок чемпіонату.