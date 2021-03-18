Кравчук виступає за приєднання США до “нормандського формату” переговорів

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“Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному разі США у форматі (нормандському — ред.) зміцнить хребет цієї організації і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися”, — сказав Кравчук.

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Кравчук зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода усіх його учасників, проте, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі останньої у переговорах.

“Треба аргумент. В чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили в порядок денний і почали обговорювати. Я за те, щоб США були присутні”, — сказав Кравчук.

Він нагадав, що на самому початку представник США брав участь у переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, проте згодом, США відсторонили від переговорного процесу.

Нагадаємо

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні.