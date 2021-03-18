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Кравчук выступает за присоединение США к “нормандскому формату” переговоров

Кравчук выступает за присоединение США к “нормандскому формату” переговоров

Киев  •  УНН

 • 23337 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддерживает идею расширения “нормандского формата” за счет США. Он считает, что присутствие в переговорах такого участника, как США, “укрепит позвоночник” переговоров. Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”, пишет УНН.

Цитата

“Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров ... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском — ред.) Укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться”, - сказал Кравчук.

Детали

Кравчук отметил, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех участников, однако, по словам Кравчука, Россия не имеет оснований отказать США в участии последней в переговорах.

“Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали”, - сказал Кравчук.

Он напомнил, что в самом начале представитель США участвовал в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, однако впоследствии, США отстранили от переговорного процесса.

Напомним

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле.

Украинские Национальные Новости

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