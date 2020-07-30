Кравчук оцінив діяльність Зеленського щодо встановлення миру на Донбасі

"Нормандська зустріч відбулася саме через наполегливість, систему, політичну волю скликати четвірку. Далі робота, яка ведеться сьогодні з підготовки берлінської зустрічі "четвірки", – це також його постійна ініціатива, він (Зеленський – ред.) "реанімував", привів до життя "четвірку". Вона вже зовсім занепала. Друге - він не боїться приймати непопулярні рішення. І оце останнє питання, він каже: так важливо, що прийняли документ про тишу, але нехай його підпишуть глави "четвірки", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.