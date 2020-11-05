Кравчук назвав компонент, без якого жодні "плани" на Донбасі не спрацюють

“Наш план полягає в тому, що ми говоримо: все, що до цього було напрацьовано у Мінському форматі, у Нормандському форматі, все, що напрацьовано у всіх сторін Тристоронньої контактної групи, все треба вивчити... На основі всіх напрацювань політична група, яку очолює посол ОБСЄ П’єр Морель, вивчили і запропонували єдиний прийнятний для всіх покроковий план руху вперед”, — пояснив Кравчук.

З його слів, водночас, зазначений план не скасовує того, що вже було напрацьовано раніше в ТКГ і “нормандському форматі”.

“Ми хочемо, щоб був реальний план, і щоб ми всі разом хотіли його виконувати і виконували. Наша філософія саме в цьому. А далі йдуть деталі, що робити, починаючи з безпекового рівня. Далі говоримо, що ніякі плани не можуть бути виконані, ні вибори, ні система управління особливого самоврядування, місцевої влади — нічого не може бути до тих пір, поки не буде забезпечено головне — мир і безпека на цій території. Вибори не зможуть пройти, доки не буде безпеки, тощо. Тобто перше і основне — це безпека, контроль над кордоном з боку України, потім рухаємось вперед”, — сказав голова української делегації.

Також, коментуючи можливу реакцію російської сторони на план, який пропонуватиме Україна, Кравчук зазначив, що має сумніви.

“Я не говорив і не говорю, що Росія з великим захопленням сприйме нашу пропозицію. Але наша пропозиція реальна. Вона базується на тих досягненнях, які вже є, базується на тих недоліках, які є і які не потрібно повторювати, і базується на бажанні людей, які хочуть миру”, — додав він.

Нагадаємо, напрацьований українською делегацією Тристоронньої контактної групи “План спільних кроків” містить, зокрема, пропозицію щодо виведення російських військ з ОРДЛО на початку 2021 року, для проведення місцевих виборів 31 березня.