Кравчук назвал компонент, без которого никакие "планы" на Донбассе не сработают

"Наш план состоит в том, что мы говорим: все, что до этого было наработано в Минском формате, в Нормандском формате, все, что наработано у всех сторон Трехсторонней контактной группы, все надо изучить... На основе всех наработок политическая группа, которую возглавляет посол ОБСЕ Пьер Морель, изучили и предложили единственный приемлемый для всех пошаговый план движения вперед", - пояснил Кравчук.

По его словам, в то же время указанный план не отменяет того, что уже было наработано ранее в ТКГ и "нормандском формате".

"Мы хотим, чтобы был реальный план, и чтобы мы все вместе хотели его выполнять и выполняли. Наша философия именно в этом. А дальше идут детали, что делать, начиная с уровня относительно безопасности. Далее говорим, что никакие планы не могут быть выполнены, ни выборы, ни система управления особого самоуправления, местной власти - ничего не может быть до тех пор, пока не будет обеспечено главное - мир и безопасность на этой территории. Выборы не смогут пройти, пока не будет безопасности, и тому подобное. То есть первое и главное - это безопасность, контроль над границей со стороны Украины, затем двигаемся вперед", - сказал глава украинской делегации.

Также, комментируя возможную реакцию российской стороны на план, который будет предлагать Украина, Кравчук отметил, что сомневается.

"Я не говорил и не говорю, что Россия с большим увлечением воспримет наше предложение. Но наше предложение реально. Оно базируется на тех достижениях, которые уже есть, базируется на тех недостатках, которые есть и которые не нужно повторять, и базируется на желании людей, которые хотят мира", - добавил он.

Напомним, наработанный украинской делегацией Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" содержит, в частности, предложение о выводе российских войск с ОРДЛО в начале 2021 года, для проведения местных выборов 31 марта.