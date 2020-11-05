Кравчук назвал компонент, без которого никакие "планы" на Донбассе не сработают

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ
13:46 • 8754 просмотра

Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 22441 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 52598 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 54529 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 75069 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 94168 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 98589 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100806 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114227 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115272 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 101279 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 69841 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 89480 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 100155 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 51340 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ

Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 8826 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 52632 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 362008 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 313524 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 467427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 123226 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 201111 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 228328 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 207380 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 293393 просмотра
Актуальное
Кравчук назвал компонент, без которого никакие "планы" на Донбассе не сработают

Кравчук назвал компонент, без которого никакие "планы" на Донбассе не сработают

Киев  •  УНН

 • 29294 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ни один из предложенных в рамках Трехсторонней рабочей группы по урегулированию ситуации на Донбассе планов не сможет быть выполнен без выполнения компоненты относительно безопасности. Об этом в комментарии УНН сказал первый Президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя наработанный Украиной "План совместных шагов".

"Наш план состоит в том, что мы говорим: все, что до этого было наработано в Минском формате, в Нормандском формате, все, что наработано у всех сторон Трехсторонней контактной группы, все надо изучить... На основе всех наработок политическая группа, которую возглавляет посол ОБСЕ Пьер Морель, изучили и предложили единственный приемлемый для всех пошаговый план движения вперед", - пояснил Кравчук.

По его словам, в то же время указанный план не отменяет того, что уже было наработано ранее в ТКГ и "нормандском формате".

"Мы хотим, чтобы был реальный план, и чтобы мы все вместе хотели его выполнять и выполняли. Наша философия именно в этом. А дальше идут детали, что делать, начиная с уровня относительно безопасности. Далее говорим, что никакие планы не могут быть выполнены, ни выборы, ни система управления особого самоуправления, местной власти - ничего не может быть до тех пор, пока не будет обеспечено главное - мир и безопасность на этой территории. Выборы не смогут пройти, пока не будет безопасности, и тому подобное. То есть первое и главное - это безопасность, контроль над границей со стороны Украины, затем двигаемся вперед", - сказал глава украинской делегации.

Также, комментируя возможную реакцию российской стороны на план, который будет предлагать Украина, Кравчук отметил, что сомневается.

"Я не говорил и не говорю, что Россия с большим увлечением воспримет наше предложение. Но наше предложение реально. Оно базируется на тех достижениях, которые уже есть, базируется на тех недостатках, которые есть и которые не нужно повторять, и базируется на желании людей, которые хотят мира", - добавил он.

Напомним, наработанный украинской делегацией Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" содержит, в частности, предложение о выводе российских войск с ОРДЛО в начале 2021 года, для проведения местных выборов 31 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы