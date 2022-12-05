"Краще вже зараз готуватися до поразки росії": Кулеба осадив західних експертів

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"Шановні політики, експерти, медіа та наукові кола за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки росії, а не пояснювати, чому Україна не може чи не повинна перемогти", - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, щоб під час цієї зими кожен громадянин держави допомагав один одному та сприйняв цю зиму як час, що наближає нас до перемоги.