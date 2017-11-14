Краще ніж нуль: в РФ підбили підсумки зустрічі зі спецпредставником США щодо України

"Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Небагато, звичайно. Але все-таки три не нуль. Краще, ніж нуль ", - зазначив Сурков.

За словами помічника президента РФ, сторони "вирішили продовжувати роботу по зближенню позицій".

"Представники Росії і США солідарні в головному - мінські угоди повинні бути реалізовані", - додав Сурков.

Нагадаємо, Волкер і Сурков за результатами зустрічі з Донбасу заявили, що у США і Росії різне розуміння того, як досягти миру на Донбасі, але робота для досягнення цього буде тривати.