Лучше чем ноль: в РФ подвели итоги встречи со спецпредставителем США по Украине

"Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", - отметил Сурков.

По словам помощника президента РФ, стороны "решили продолжать работу по сближению позиций".

"Представители России и США солидарны в главном - минские соглашения должны быть реализованы", - добавил Сурков.

Напомним, Волкер и Сурков по результатам встречи по Донбассу заявили, что у США и России разное понимание того, как достичь мира на Донбассе, но работа для достижения этого будет продолжаться.