Крали мільйони і фінансували російський криміналітет: двоє ув'язнених із колонії організували незаконну схему
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області, організували незаконну схему - крали мільйони через поштового оператора і фінансували російський криміналітет, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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“Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші громадян через несанкціоноване втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частина коштів перераховувалась представникам російського криміналітету”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, зловмисники ошукали кілька сотень комерсантів на загальну суму понад 1 млн грн.
Встановлено, що незаконну схему організували двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. До протиправної діяльності вони залучили кількох колишніх засуджених та їх родичів.
За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари широкого вжитку від імені вигаданих осіб. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після одержання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання “клієнта” оформити адресну доставку замовлення.
Після одержання кодів ділки “підв’язували” до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей, які надходили від продаж. За оперативною інформацією частину коштів, зловмисники через електронні системи перераховували на потреби організованих злочинних угруповань з РФ.
Додамо
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові та Сумах. Під час слідчих дій виявлено:
засоби зв’язку,
комп’ютерну техніку,
банківські картки із доказами незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.
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