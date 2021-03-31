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Крали мільйони і фінансували російський криміналітет: двоє ув'язнених із колонії організували незаконну схему

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області, організували незаконну схему - крали мільйони через поштового оператора і фінансували російський криміналітет, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

“Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші громадян через несанкціоноване втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частина коштів перераховувалась представникам російського криміналітету”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, зловмисники ошукали кілька сотень комерсантів на загальну суму понад 1 млн грн.

Встановлено, що незаконну схему організували двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. До протиправної діяльності вони залучили кількох колишніх засуджених та їх родичів.

За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари широкого вжитку від імені вигаданих осіб. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після одержання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання “клієнта” оформити адресну доставку замовлення.

Після одержання кодів ділки “підв’язували” до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей, які надходили від продаж. За оперативною інформацією частину коштів, зловмисники через електронні системи перераховували на потреби організованих злочинних угруповань з РФ.

Додамо

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові та Сумах. Під час слідчих дій виявлено:

засоби зв’язку,
комп’ютерну техніку,
банківські картки із доказами незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо

Тернополянина спіймали на заволодінні даними через фішингові атаки на банки понад десяти країн світу. За даними правоохоронців, він розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови, і наразі йому повідомлено про підозру.

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