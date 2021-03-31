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Воровали миллионы и финансировали российский криминалитет: двое заключенных из колонии организовали незаконную схему

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области, организовали незаконную схему - воровали миллионы через почтового оператора и финансировали российский криминалитет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан через несанкционированное вмешательство в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн.

Установлено, что незаконную схему организовали двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

После получения кодов дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж. По оперативной информации часть средств, злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок с РФ.

Добавим

В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и наказания злоумышленников в Харькове и Сумах. Во время следственных действий выявлено:

средства связи,
компьютерную технику,
банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам группировки о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.

Напомним

Жителя Тернополя поймали на завладении данным через фишинговые атаки на банки более десяти стран мира. По данным правоохранителей, он разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, и теперь ему сообщено о подозрении.

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