КПВВ у зоні АТО за добу перетнули майже 30 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишається інтенсивним, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Повідомляється, що сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 50/90; "Мар’їнка" – 60/100; "Новотроїцьке" – 15/5; "Гнутове" – 50/50.
Загалом учора в КПВВ було оформлено 29,4 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" – 6315 осіб та 820 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 6915 осіб та 1395 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 5730 осіб та 1180 транспортних засобів;
"Гнутове" – 2925 осіб та 805 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 7475 осіб.
Минулої доби у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону зафіксували один випадок пропонування неправомірної грошової винагороди за сприяння у перетині лінії розмежування. Факт давання хабара задокументовано. Правопорушницю, громадянку України, передано до Національної поліції.