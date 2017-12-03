КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 77141 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 51805 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107251 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108696 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126999 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105677 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107549 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113084 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117363 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123171 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 10274 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/90; "Марьинка" - 60/100; "Новотроицкое" - 15/5; "Гнутово" - 50/50.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6315 человек и 820 транспортных средств;

"Марьинка" - 6915 человек и 1395 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5730 человек и 1180 транспортных средств;

"Гнутово" - 2925 человек и 805 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7475 человек.

За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения. Факт дачи взятки задокументирован. Правонарушительницу, гражданку Украины, передано в полицию.

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