КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

Сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/90; "Марьинка" - 60/100; "Новотроицкое" - 15/5; "Гнутово" - 50/50.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6315 человек и 820 транспортных средств;

"Марьинка" - 6915 человек и 1395 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5730 человек и 1180 транспортных средств;

"Гнутово" - 2925 человек и 805 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7475 человек.

За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения. Факт дачи взятки задокументирован. Правонарушительницу, гражданку Украины, передано в полицию.