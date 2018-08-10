КПВВ "Станиця Луганська" закриють для розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Пішохідний контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" у Луганській області тимчасово закриють для розмінування території навколо. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Станично-Луганської РДА.
"11.08.2018 року з 10 по 13 годину буде призупинено роботу Станично-Луганського КПВВ у зв’язку з розмінування території, прилеглої до КПВВ", - повідомили у РДА.
Нагадаємо, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" планують закрити наприкінці серпня у зв'язку з ремонтом. У разі узгодження питання на засіданні тристоронньої контактної групи 22 серпня, пропуск громадян буде припинений з 27 до 31 серпня включно.