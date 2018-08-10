КПВВ "Станица Луганская" закроют для разминирования

"11.08.2018 года с 10 по 13 часов будет приостановлена ​​работа Станично-Луганского КПВВ в связи с разминированием территории, прилегающей к КПВВ", - сообщили в РГА.

Напомним, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" планируют закрыть в конце августа в связи с ремонтом. В случае согласования вопроса на заседании трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно.