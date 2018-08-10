КПВВ "Станица Луганская" закроют для разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Пешеходный контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области временно закроют для разминирования территории вокруг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Станично-Луганской РГА.
"11.08.2018 года с 10 по 13 часов будет приостановлена работа Станично-Луганского КПВВ в связи с разминированием территории, прилегающей к КПВВ", - сообщили в РГА.
Напомним, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" планируют закрыть в конце августа в связи с ремонтом. В случае согласования вопроса на заседании трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно.