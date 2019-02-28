КПГ: за січень окупаційна влада Криму тричі переслідувала релігійні громади

У січні до "мирових судів" Криму передано 3 кримінальних справи за ст. 5.26 КК РФ (незаконна місіонерська діяльність). Дві справи відкрито щодо громадян і одна — стосовно релігійної організації "Товариство свідомості Крішни міста Севастополь", йдеться у повідомленні групи.

Кримська правозахисна група - організація кримських правозахисників і журналістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом формування пильної уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на території Кримського півострова, а також пошуку і відпрацювання механізмів для захисту прав людини в Криму.

Нагадаємо, за даними Кримської правозахисної групи, у 2018 році порушили 44 політично-вмотивовані справ на території Криму, дві третини з яких – щодо кримських татар.