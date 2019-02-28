КПГ: за январь оккупационная власть Крыма трижды преследовала религиозные общины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За январь 2019 году в временно аннексированом Крыму зафиксировано факта нарушения оккупационной российской "властью" прав крымчан на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму за январь 2019 года, подготовленный Крымской правозащитной группой.
В январе "мировым судам" Крыма передано 3 уголовных дела по ст. 5.26 УК РФ (незаконная миссионерская деятельность). Два дела открыто относительно граждан и одна - в отношении религиозной организации "Общество сознания Кришны города Севастополь"
Крымская правозащитная группа - организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму путем формирования пристального внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиска и отработки механизмов для защиты прав человека в Крыму.
Напомним, по данным Крымской правозащитной группы, в 2018 году возбудили 44 политически мотивированные дела на территории Крыма, две трети из которых - в отношении крымских татар.