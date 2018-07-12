Козлова і Ястремська святкували перемоги на старті тенісних міжнародних турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Франції та Угорщині стартували престижні крупні тенісні турніри категорії ITF в яких беруть участь тенісистки з України — уродженка Миколаєва Катерина Козлова і одеситка Даяна Ястремська, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної тенісної федерації.
У матчі першого кола змагань у французькому місті Контрексевілль, третя ракетка України Козлова, посіяна під другим номером, за 1 годину 36 хвилин обіграла Тамару Корпач з Німеччини — 6:3, 6:4.
Наступною суперницею представниці Миколаєва стане росіянка Анна Калінська.
У стартовому матчі змагань у Будапешті 18-річна Ястремська за 1 годину 29 хвилин розібралася з екс-26-тою ракеткою світу Олександрою Дулгеру — 6:1, 4:6, 6:1.
Наступною суперницею 18-річної одеситки стане сьома сіяна Маркета Вондроушова з Чехії, яка ще в січні входила в топ-50 світової класифікації.
Відзначимо, що Катаріна Завацька програла на старті представниці Угорщини Анні Бондар — 2:6, 6:1, 2:6.
Зауважимо, що призовий фонд обох змагань становить по 100 тис. дол.