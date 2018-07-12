Козлова и Ястремская праздновали победы на старте теннисных международных турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во Франции и Венгрии стартовали престижные крупные теннисные турниры категории ITF в которых принимают участие теннисистки из Украины — уроженка Николаева Екатерина Козлова и одесситка Даяна Ястремская, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной теннисной федерации.
В матче первого круга соревнований во французском городе Контрексевилль, третья ракетка Украины Козлова, посеянная под вторым номером, за 1 час 36 минут обыграла Тамару Корпач из Германии — 6:3, 6:4.
Следующей соперницей представительницы Николаева станет россиянка Анна Калинская.
В стартовом матче соревнований в Будапеште 18-летняя Ястремская за 1 час 29 минут разобралась с экс-26-той ракеткой мира Александрой Дулгеру — 6:1, 4:6 6:1.
Следующей соперницей 18-летней одесситки станет седьмая сеяная Маркета Вондроушова из Чехии, которая еще в январе входила в топ-50 мирового классификации.
Отметим, что Катарина Завацкий проиграла на старте представительницы Венгрии Анне Бондарь — 2:6, 6: 1, 2:6.
Заметим, что призовой фонд обоих соревнований составляет по 100 тыс. Долл.