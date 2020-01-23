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Кожного дня санітарно-карантинні підрозділи зустрічатимуть літаки з Китаю - ЦГЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Через розповсюдження у КНР смертельного коронавірусу, експерти санітарно-карантинних лабораторних підрозділів МОЗ України сьогодні провели прийом літака, що прибув з Китаю – такі процедури відбуватимуться щодня. Про це під час брифінгу у четвер заявив генерального директора ЦГЗ МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Кожного дня санітарно-карантинні підрозділи зустрічатимуть літаки з Китаю - ЦГЗ

"На сьогоднішній день прямого авіасполучення з китайським Уханем в Україні немає, але є пряме авіасполучення з Китаєм. Так, наприклад, сьогодні о 13:00 прибув літак з міста Санья – це КНР, і санітарно-карантинними лабораторними підрозділами Міністерства охорони здоров’я було також проведено прийом цього літака", - сказав Кузін.

З його слів, не забезпечується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, водночас разом з екіпажем проводится спільне опитування, або перевірка наявності звернень, або поганого самопочуття.

"Таким чином, кожного дня санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Держприкордонслужбою основні літаки, що мають пряме сполучення з Китаєм. Додаткових заходів поки не буде впроваджено", - додав він.

Нагадаємо, новий коронавірус, який виявили у Китаї, вже фіксували у світі у 2002 році.

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