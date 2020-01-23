Каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать самолеты из Китая - ЦОС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за распространения в КНР смертельного коронавируса, эксперты санитарно-карантинных лабораторных подразделений Минздрава Украины сегодня провели прием самолета, прибывшего из Китая - такие процедуры будут проходить ежедневно. Об этом во время брифинга в четверг заявил генеральный директор ЦОС Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день прямого авиасообщения с китайским Уханем в Украине нет, но есть прямое авиасообщение с Китаем. Так, например, сегодня в 13:00 прибыл самолет из города Санья - это КНР, и санитарно-карантинными лабораторными подразделениями Министерства здравоохранения был также проведен прием этого самолета", - сказал Кузин.
По его словам, не обеспечивается никаких дополнительных средств ухода за пассажирами, одновременно вместе с экипажем проводится совместный опрос, или проверка наличия обращений, или плохого самочувствия.
"Таким образом, каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать совместно с Госпогранслужбой основные самолеты, которые имеют прямую связь с Китаем. Дополнительных мер пока не будет введено", - добавил он.
Напомним, новый коронавирус, который обнаружили в Китае, уже фиксировали в мире в 2002 году.