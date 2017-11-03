Кожне третє отруєння в Запорізькій області спровоковано неякісним м'ясом

Зазначається, що у 98,2% випадках отруєння були отримані харчовим шляхом.

Найчастіше запорожці труїлися м'ясом - 30,8%, рідше "молочкою" - 24,3%.

Також у 9,4% випадків отруєння були викликані рибою, овочами і фруктами - у 7,5% випадків.

"У 70% випадків захворювання на ГКІ пов'язані з вживанням продуктів та страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах", - розповіли в ДУ.

Нагадаємо, з початку року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн. За словами нардепа С.Тригубенка, відповідальність для операторів ринку за порушення у сфері безпеки харчових продуктів має бути посилена.

"Як на мене, штраф повинен бути таким, щоб його боляче було платити навіть гігантам. Адже, погодьтеся, що 100 тис. грн, сплачених до бюджету на фоні постійних спалахів масових отруєнь - це просто мізерні “заслуги” Держпродспроживслужби і абсолютно недієві засоби впливу на недобросовісних операторів ринку", - зазначив політик.