Каждое третье отравление в Запорожской области спровоцировано некачественным мясом

Отмечается, что в 98,2% случаях отравления были получены пищевым путем.

Чаще всего запорожцы травились мясом - 30,8%, реже "молочкой" - 24,3%.

Также в 9,4% случаев отравления были вызваны рыбой, овощами и фруктами - в 7,5% случаев.

"В 70% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях", - рассказали в ГУ.

Напомним, с начала года нарушителей прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. грн. По словам нардепа С.Тригубенко, ответственность для операторов рынка за нарушение в сфере безопасности пищевых продуктов должна быть усилена.

"Как по мне, штраф должен быть таким, чтобы его больно было платить даже гигантам. Ведь, согласитесь, что 100 тыс. грн, уплаченных в бюджет на фоне постоянных вспышек массовых отравлений - это просто мизерные "заслуги" Госпродпотребслужбы и совершенно недейственные средства воздействия на недобросовестных операторов рынка", - отметил политик.