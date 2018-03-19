Кожна четверта ОЗГ в Україні займається незаконним збутом наркотиків - Нацполіція

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Нацполіції України розповіли про криміногенну ситуацію в країні. За даними відомства, порівняно з 2014 роком кількість банд, розкритих поліцейськими, збільшилася в три рази. Про це заявив перший заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба його відомства, передає УНН.

В цілому ж, за його словами, з початку року (за перші два місяці) правоохоронці ліквідували 60 ОЗГ, тобто, в середньому на кожен день припадає по одній ОЗГ.

Аброськін уточнив, що серед знешкоджених ОЗГ сім мали міжрегіональний характер, три — транснаціональний, шість — були створені на етнічній основі. До того ж 16 виявлених ОЗГ причетні до незаконного обігу наркотиків, ще 5 — до незаконного обігу зброї.

Додамо, що в 2018 році поліцейськими вже розкриті 565 злочинів, вчинених у складі організованих груп і злочинних організацій.

Також в цьому році правоохоронцями були виявлені вже 236 осіб, які діяли в складі цих ОГ і ЗО, при цьому 73 людини із них — взяті під варту.

Нагадаємо, що згідно з даними ГПУ, в країні показники оргзлочинності виросли майже в два рази. Тим часом, керівник кримінальної поліції Аброськін за три роки збільшив свої грошові накопичення в 40 разів.

Відзначимо, що згідно з рейтингом “Всесвітнього економічного форуму” (ВЕФ), Україна потрапила до переліку країн з високим рівнем організованої злочинності, опинившись на 81-му місці з 137 можливих. Наша країна за показниками “впливу організованої злочинності на бізнес” розташувалася поруч з такими країнами, як Таджикистан (79 місце), Сербія (78), Бутан (Пд. Азія — 82), Бразилія (81) і Гватемала (84).

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