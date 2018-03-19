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Каждая четвертая ОПГ в Украине занимается незаконным сбытом наркотиков - Нацполиция

Каждая четвертая ОПГ в Украине занимается незаконным сбытом наркотиков - Нацполиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Нацполиции Украины рассказали о криминогенной ситуации в стране. По данным ведомства, по сравнению с 2014 годом число банд, раскрытых полицейскими, увеличилось в три раза. Об этом заявил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба его ведомства, передает УНН.

В целом же, по его словам, с начала года (за первые два месяца) правоохранители ликвидировали 60 ОПГ, то есть, в среднем на каждый день приходится по одной ОПГ.

Аброськин уточнил, что среди обезвреженных ОПГ семь имели межрегиональный характер, три — транснациональный, шесть — были созданы на этнической основе. К тому же 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 — к незаконному обороту оружия.

Добавим, что в 2018 году полицейскими уже раскрыты 565 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций.

Также в этом году правоохранителями были выявлены уже 236 лиц, которые действовали в составе этих ОГ и ПО, при этом 73 человека из указанного числа — взяты под стражу.

Напомним, что согласно данным ГПУ, в стране показатели оргпреступности выросли почти в два раза. Тем временем, руководитель уголовной полиции Аброськин за три года увеличил свои денежные накопления в 40 раз.

Отметим, что согласно рейтингу “Всемирного экономического форума” (ВЭФ), Украина попала в перечень стран с высоким уровнем организованной преступности, оказавшись на 81 месте из 137 возможных. Наша страна по показателям “влияния организованной преступности на бизнес” расположилась рядом с такими странам, как Таджикистан (79 место), Сербия (78), Бутан (Юж. Азия — 82), Бразилия (81) и Гватемала (84).

Украинские Национальные Новости

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