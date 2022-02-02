Кожен третій українець вважає, що військова допомога Заходу для України провокує Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Понад 30% українців вважають, що надання Україні озброєння від США та країн-членів НАТО найімовірніше провокує Росію на агресію. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує УНН.
Цитата
"Надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО скоріше стримуватимуть агресію Росії – так вважають 48% опитаних. Протилежної думки – що це радше провокуватиме Росію – дотримуються 33%", — ідеться у повідомленні.
Деталі
На заході та в центрі більшість (69% та 51%, відповідно) вважають надання Україні зброї засобом стримування Росії. На півдні та сході відносна більшість (47,5% і 49%, відповідно) схильні думати, що такі навчання і озброєння України більше провокуватимуть Росію до агресії, а третина жителів цих макрорегіонів (по 33%) думають, що це Росію стримуватиме.
Для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси, але далеко не на всі – така думка і далі превалює у суспільстві від початку конфлікту. Сьогодні так думають 50% опитаних.
Порівняно з травнем минулого року прибічників вибіркових компромісів дещо побільшало (було 46%). Така думка переважає серед виборців ключових політичних партій: "Слуга народу" (53%), "Батьківщина" (53%), "Сила і честь" (57%), "Європейська солідарність" (45,5%), ОПЗЖ (51%) та "Наші" (51%).
Тих, хто готовий до миру за будь-яку ціну, – абсолютна меншість (15%). А от у тому, що миру можна досягти лише з позиції сили, коли одна зі сторін переможе, переконані 20%.
У регіональному розрізі орієнтація на вибіркові, а не на будь-які, компроміси переважає у всіх макрорегіонах України.
Найбільшу підтримку будь-яких компромісів фіксують на сході (27%, а вибіркові компроміси – 46%).
Найбільша частка тих, хто вважає, що мир можливий лише в разі воєнної перемоги однієї зі сторін, – на заході (30,5%).
Додамо
Опитування провели з 17 до 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитали 2018 респондентів віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Нагадаємо
У разі нового вторгнення Росії приблизно 43% українців готові протистояти агресії.