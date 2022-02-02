Каждый третий украинец считает, что военная помощь Запада для Украины провоцирует Россию

Цитата

"Предоставление Украине вооружений и проведение совместных военных учений с США и странами-членами ЕС и НАТО скорее будут сдерживать агрессию России - так считают 48% опрошенных. Противоположного мнения - что это скорее будет провоцировать Россию - придерживаются 33%", - говорится в сообщении.

Детали

На западе и в центре большинство (69% и 51%, соответственно) считают предоставление Украине оружия средством сдерживания России. На юге и востоке относительное большинство (47,5% и 49%, соответственно) склонны думать, что такие обучения и вооружения Украины будут больше провоцировать Россию к агрессии.

Для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы, но далеко не на все - такое мнение продолжает превалировать в обществе с начала конфликта. Сегодня так думают 50% опрошенных.

По сравнению с маем прошлого года сторонников выборочных компромиссов несколько увеличилось (было 46%). Такое мнение преобладает среди избирателей ключевых политических партий: "Слуга народа" (53%), "Батькивщина" (53%), "Сила и честь" (57%), "Европейская солидарность" (45,5%), ОПЗЖ (51%) и "Наши" (51%).

Тех, кто готов к миру любой ценой, - абсолютное меньшинство (15%). А вот в том, что мира можно достичь лишь с позиции силы, когда одна из сторон победит, убеждены 20%.

В региональном разрезе ориентация на выборочные, а не на любые компромиссы преобладает во всех макрорегионах Украины.

Наибольшая поддержка любых компромиссов фиксируется на востоке (27%, а выборочные компромиссы - 46%).

Самая большая доля тех, кто считает, что мир возможен лишь в случае военной победы одной из сторон, - на западе (30,5%).

Добавим

Опрос провели с 17 до 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки-2,3%.

Напомним

В случае нового вторжения России примерно 43% украинцев готовы противостоять агрессии.