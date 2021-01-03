Кожен козак мав свою шаблю: Матіос пояснив, чому підтримує легалізацію зброї

“Я сповідую принцип, що кожен українець має право на носіння, зберігання і придбання (зброї – ред.). Я за легалізацію короткоствольної зброї. Кожен українець повинен мати, як і в Америці. Тому що українська історія говорить про те, що кожен козак мав свою шаблюку, мав свій пістоль, мав коня, а якщо він не мав коня то мав списа. Тому, українець повинен мати короткоствольну зброю, якщо він притомний, якщо він не є наркоманом або психічно хворою людиною”, - сказав Матіос.

Він розповів також, що нагороджувати зброєю в Україні має право голова Служби Безпеки, Президент, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, голова Служби Зовнішньої розвідки тощо.

Як повідомляв УНН, раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що перш ніж легалізувати зброю в Україні, необхідно закінчити бойові дії та вилучити всю незаконну зброю.