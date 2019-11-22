Кожен четвертий строковик йде на службу за контрактом - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У сухопутних військах ЗСУ 1566 військовослужбовців-строковиків стали контрактниками, що становить близько 25% від загального числа призову. Про це УНН повідомив прессекретар Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України Іван Ареф'єв.
"За підсумками осіннього призову, станом на 21 листопада 2019 року, з 6300 громадян України, які проходять строкову військову службу у Сухопутних Військах Збройних Сил України 1566 підписали професійні контракти та стали контрактниками. Це близько 25 % від загального числа строковиків. Тобто, кожен 4-й військовослужбовець строкової служби вирішує пов’язати своє майбутнє із військовою службою", - йдеться у повідомленні.
Силовики переконані, що такі цифри свідчать про зростання престижності професії військового серед української молоді.
Як повідомлялося раніше, Рада ухвалила в цілому закон про сержантські звання за стандартами НАТО.